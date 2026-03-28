Londra migliaia di persone in corteo contro l' estrema destra

Sabato a Londra, migliaia di persone si sono radunate nel centro della città per partecipare a una manifestazione contro l’estrema destra. La protesta si è svolta senza incidenti significativi, con i partecipanti che hanno espresso il loro dissenso attraverso cortei e comizi pubblici. La polizia ha monitorato attentamente l’evento, che ha visto una grande affluenza di cittadini provenienti da diverse zone della capitale.

Migliaia di persone hanno marciato sabato nel centro di Londra per protestare contro l’estrema destra. I manifestanti si sono diretti verso la storica Trafalgar Square per discorsi e musica, circondati da una significativa presenza della polizia. La protesta è stata organizzata dall’alleanza TOGETHER di oltre 50 organizzazioni tra cui Stand Up to Racism, TUC, Unite the Union, Unison, Stop the War, Palestine Solidarity Campaign, Muslim Council of Britain e Show Racism the Red Card. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Londra, migliaia di persone in corteo contro l'estrema destra Articoli correlati “Via l’Ice dalle città”: maxi corteo a Minneapolis contro l’Ice, migliaia di persone invadono le strade – VideoNonostante il freddo e temperature sotto i 20 gradi, gli oppositori alle operazioni anti-migranti nel Minnesota si sono mobilitati in massa ieri... Migliaia di persone al corteo per Askatasuna a Torino: c’è anche Zerocalcare. Gli organizzatori: “Siamo 50mila”Migliaia di persone, 50mila secondo gli organizzatori, 15mila secondo altre fonti, si sono riunite a Torino per partecipare al corteo per Askatasuna,... How Tommy Robinson's Unite the Kingdom violence unfolded || The Battle of Trafalgar Square Una raccolta di contenuti su Londra migliaia di persone in corteo... Temi più discussi: Migliaia in piazza, adesso Londra scatena la rivolta contro l’Ai; Londra, la rivolta contro l’IA: migliaia in piazza contro Google, Meta e OpenAI; A Londra le prime proteste contro l'Ai: avvocati, programmatori, insegnanti davanti a OpenAi e Google; No Kings: un’invasione pacifica contro le svolte autoritarie. Londra, migliaia di persone in corteo contro l'estrema destra(LaPresse) Migliaia di persone hanno marciato sabato nel centro di Londra per protestare contro l'estrema destra. I manifestanti si sono diretti verso la storica Trafalgar Square per discorsi e musica ... video.corriere.it A Londra le prime proteste contro l’Ai: avvocati, programmatori, insegnanti davanti a OpenAi e GoogleNelle scorse settimane la capitale inglese ha visto le prime proteste contro l’Ai. Cresce il dissenso globale tra lavoro, diritti e controllo della tecnologia ... corriere.it Londra, ora. Una folla immensa di centinaia di migliaia di persone è scesa in piazza in solidarietà contro chi negli Stati Uniti marcia contro Trump, in quella che i media inglesi hanno già definito la più grande manifestazione multiculturale contro l’estrema destr - facebook.com facebook Gastronazionalismo al tiramisù: il record è a Londra (il 25 aprile) x.com