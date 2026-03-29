A Londra si è svolto un corteo con una partecipazione stimata di circa 500.000 persone, definito dal promotore come la più grande manifestazione contro l’estrema destra mai organizzata nella città. La marcia ha visto una vasta presenza di cittadini che si sono riuniti per manifestare contro le posizioni di estrema destra, coinvolgendo un numero considerevole di partecipanti in una giornata di mobilitazione di massa.

LA MANIFESTAZIONE ORGANIZZATA DA TOGETHER ALLIANCE Una risposta alla marcia degli accoliti di Tommy Robinson dello scorso dicembre LA MANIFESTAZIONE ORGANIZZATA DA TOGETHER ALLIANCE Una risposta alla marcia degli accoliti di Tommy Robinson dello scorso dicembre Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4 €. Dal 1971 come te siamo ancora persone libere, non raccogliamo i tuoi dati e non usiamo algoritmi. Meno del 2% dei nostri utenti dona, se il manifesto ti ha dato una conoscenza che vale almeno 4 €, dona oggi. In cambio, ti daremo un abbonamento che vale 10 giorni. È stata, nelle parole di Kevin Courtney – uno dei promotori del corteo e membro della Together Alliance – «la più grande manifestazione di sempre contro l’estrema destra» quella tenutasi ieri a Londra. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Londra contro l’estrema destra, una marea umana: «Siamo in 500mila»

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