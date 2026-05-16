L' omicidio Bruno nei video e negli audio | 12 colpi di pistola le urla la fuga e le rivelazioni

Il 29 aprile scorso, nella periferia di Foggia, in località Quadrone delle Vigne, si è verificato un episodio violento che ha coinvolto due uomini in un'area isolata. Secondo quanto ricostruito dalla Procura, l'agguato sarebbe scaturito da un'accesa discussione legata a una partita di droga contestata dall’acquirente. Nei video e negli audio disponibili si ascoltano 12 colpi di pistola, le urla delle persone presenti e il rumore dei cani in sottofondo, mentre si susseguono le fasi della fuga e le prime rivelazioni sull'accaduto.

Un agguato al fulmicotone dopo un'accesa discussione per una partita di droga contestata dall’acquirente, tra i latrati dei cani in un’abitazione alla periferia di Foggia, in località Quadrone delle Vigne la mattina del 29 aprile scorso: è questa la ricostruzione della Procura della Repubblica. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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