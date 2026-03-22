Un uomo è stato ucciso a colpi di pistola ad Arezzo il 22 marzo 2026. Le autorità stanno conducendo indagini per accertare le dinamiche dell'episodio e le eventuali responsabilità. Le accuse principali sono di omicidio premeditato, ma molti dettagli restano ancora da chiarire. La scena del crimine è stata sequestrata per analisi e rilievi.

Arezzo, 22 marzo 2026 – Un delitto maturato in pochi istanti, sul quale restano ancora molti punti da chiarire. La dinamica è ormai delineata, ma il contesto e soprattutto il movente restano al centro dell’attività investigativa. Gli investigatori stanno approfondendo ogni elemento utile a chiarire i rapporti tra vittima e aggressore, ricostruendo con precisione le fasi che hanno preceduto gli spari e verificando eventuali contatti o incontri precedenti. L’obiettivo è definire con esattezza il contesto in cui è maturato il delitto e stabilire se si sia trattato di un gesto improvviso o di un’azione pianificata. L’accusa della pm Elisabetta Greco è quella di omicidio premeditato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ucciso a colpi di pistola, le indagini e le accuse: “Omicidio premeditato”

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