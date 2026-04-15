Omicidio Carta audio choc | ‘Ma che fai? Mi spari?’ poi quattro colpi e la fuga in bici VIDEO

Un nuovo audio rilasciato nelle indagini sull’omicidio di Carta rivela un breve scambio tra le persone coinvolte, con una voce che chiede “Ma che fai? Mi spari?” prima di sentire quattro colpi di pistola. Dopo gli spari, si sente una voce che urla e frammenti di dialogo, mentre il sospettato si allontana in bicicletta. L’incidente si è verificato in una zona urbana, e le forze dell’ordine stanno analizzando le registrazioni per ricostruire l’accaduto.

L’audio: “Ma che fai? Mi spari?” e poi i colpi. Quattro spari in sequenza, una voce che urla e frammenti di dialogo. È l’audio registrato da una telecamera di videosorveglianza a circa 30 metri dal luogo dell’omicidio di Annibale ‘Dino’ Carta, il personal trainer di 42 anni ucciso lunedì sera a Foggia. La registrazione, trasmessa durante la trasmissione Ore 14 su Rai2, è precisa anche nei tempi: i colpi vengono captati alle 21.58, orario compatibile con il delitto. Prima degli spari si sentono voci sovrapposte, uomini e una donna che parlano di un cane. Poi una frase netta, destinata a diventare centrale: “Ma che fai? Mi spari?” Subito dopo, i quattro colpi.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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