Lombardia più green In arrivo 1.100 bus a basse emissioni

La regione Lombardia ha deciso di investire più di 105 milioni di euro per il trasporto pubblico locale. L’obiettivo è acquistare circa 1.100 bus a basse emissioni e aggiornare gli impianti di servizio già presenti. Questa mossa mira a rendere più sostenibili i mezzi di trasporto e a migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini. La scelta si inserisce in un piano più ampio di interventi rivolti alla mobilità urbana e alla riduzione dell’inquinamento.

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