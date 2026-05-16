Lombardia più green In arrivo 1.100 bus a basse emissioni
La regione Lombardia ha deciso di investire più di 105 milioni di euro per il trasporto pubblico locale. L’obiettivo è acquistare circa 1.100 bus a basse emissioni e aggiornare gli impianti di servizio già presenti. Questa mossa mira a rendere più sostenibili i mezzi di trasporto e a migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini. La scelta si inserisce in un piano più ampio di interventi rivolti alla mobilità urbana e alla riduzione dell’inquinamento.
La Lombardia ha approvato un investimento di oltre 105 milioni di euro per migliorare la qualità dei servizi di trasporto pubblico locale, attraverso l’introduzione di nuovi mezzi ecologici e l’ammodernamento degli impianti esistenti. "Prosegue il nostro impegno per offrire ai lombardi un trasporto pubblico sempre più moderno ed efficiente, con una particolare attenzione alla sicurezza degli utenti e del personale viaggiante – sottolinea l’assessore lombardo ai Trasporti, Franco Lucente –. Grazie a questo provvedimento continua la rivoluzione della mobilità, con l’obiettivo di mettere in circolazione mezzi green, attenti all’ambiente e alla sostenibilità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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