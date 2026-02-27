Tecnologie per edifici a basse emissioni | Daikin e SENEC in vetrina a Key Energy 2026

Dal 4 al 6 marzo a Rimini si svolgerà Key Energy 2026, l’evento europeo dedicato alle tecnologie e alle soluzioni per l’efficienza energetica e le energie rinnovabili. In questa occasione, saranno presenti aziende come Daikin e SENEC, che presenteranno le ultime novità nel settore delle tecnologie per edifici a basse emissioni. L’evento riunisce professionisti e company del settore per mostrare innovazioni e prodotti specifici.

Dal 4 al 6 marzo, a Rimini, Daikin parteciperà a Key Energy 2026, l’evento europeo di riferimento dedicato alle tecnologie, ai servizi e alle soluzioni integrate per l’efficienza energetica e le energie rinnovabili. La manifestazione riunisce ogni anno aziende, professionisti e stakeholder impegnati nello sviluppo di sistemi energetici sostenibili, con un focus particolare su elettrificazione, decarbonizzazione e integrazione tra produzione, accumulo e gestione intelligente dell’energia. La partecipazione di Daikin, presente al padiglione B5-D5 Stand 001, si inserisce nel quadro della collaborazione avviata con SENEC Italia, finalizzata a promuovere l’ integrazione tra riscaldamento ad aria e produzione di energia fotovoltaica come soluzione efficiente, sostenibile e conveniente per l’utente finale. 🔗 Leggi su Newsagent.it

Parte il Daikin Tour 2026: 41 tappe in tutta Italia per formare progettisti e installatori sulle novità di settore e presentare la gamma residenziale e commerciale DaikinIl tour itinerante partirà il 27 gennaio da Prato e si concluderà il 28 maggio a Pescara, con un calendario che toccherà l’intero territorio...

