Lombardia da scoprire salendo in carrozza

Discovera è una piattaforma di travel mobility che combina servizi turistici e di mobilità, offrendo pacchetti di gite in treno in Lombardia. I pacchetti includono visite a musei, città d’arte, escursioni ai laghi e attività sportive o ricreative. La piattaforma si rivolge a chi desidera esplorare la regione con soluzioni integrate, facilitando la pianificazione di uscite e visite attraverso offerte che coinvolgono trasporto e attività in modo coordinato. È stata creata per promuovere il turismo locale e migliorare l’esperienza di viaggio nella regione.

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