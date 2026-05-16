Lombardia da scoprire salendo in carrozza
Discovera è una piattaforma di travel mobility che combina servizi turistici e di mobilità, offrendo pacchetti di gite in treno in Lombardia. I pacchetti includono visite a musei, città d’arte, escursioni ai laghi e attività sportive o ricreative. La piattaforma si rivolge a chi desidera esplorare la regione con soluzioni integrate, facilitando la pianificazione di uscite e visite attraverso offerte che coinvolgono trasporto e attività in modo coordinato. È stata creata per promuovere il turismo locale e migliorare l’esperienza di viaggio nella regione.
Discovera, la prima piattaforma di travel mobility, che integra l’ecosistema di servizi turistici e di mobilità e offre al pubblico pacchetti di gite in treno in tutta la Lombardia per visite a musei e città d’arte, gite ai laghi ed esperienze sportive e ludiche. I pacchetti si possono acquistare online (sul sito Discovera.it) con un semplice “click” esplorando le sezioni Arte e Cultura, Eventi, Gite al lago, Divertimento e relax e Outdoor e sono completi del viaggio in treno da tutta la Lombardia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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