Una donna di 29 anni di Reggio Emilia è stata aggredita da un pitbull di grossa taglia. La ragazza è riuscita a salvarsi salendo su un'auto aperta, dove si è rifugiata per mettersi in salvo. L’incidente si è verificato il 19 marzo 2026, e l’animale l’ha morso durante l’attacco. La donna ha riportato ferite mentre cercava di allontanarsi dal cane.

Reggio Emilia, 19 marzo 2026 – Una tragedia sfiorata. Un vero incubo quello vissuto da una 29enne ragazza reggiana, aggredita da un pitbull di grossa taglia. Se l’è cavata ‘soltanto’ con sei punti di sutura sul braccio, con graffi e lividi causati dal trascinamento per terra durante la colluttazione con l’animale. Ma resta l’enorme paura, uno choc capitato all’improvviso, mentre semplicemente passeggiava col proprio cagnolino, un pinscher, a fine giornata. La 29enne stava camminando col proprio cucciolo. L’episodio risale al tardo pomeriggio di martedì a San Prospero Strinati: attorno alle 18, quindi ancora con buona visibilità, la 29enne camminava in città col proprio cucciolo, quando all’improvviso ha visto sul fondo di un vialetto il pitbull. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Aggredita e morsa da un pitbull: si salva salendo su un’auto aperta

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