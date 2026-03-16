A Compiobbi torna Frittelle in carrozza
Sabato 21 marzo, a Compiobbi, frazione del comune di Fiesole, si svolge l'evento gastronomico
Sabato 21 marzo, la frazione di Compiobbi nel comune di Fiesole ospita l'appuntamento gastronomico intitolato "Frittelle in Carrozza". L'iniziativa si svolge presso l'area Pro Loco di via Romena 1A, dove i visitatori possono degustare le tradizionali frittelle di riso, tipiche del periodo primaverile e legate alla festività di San Giuseppe. L'evento si protrae per l'intera giornata, con un orario continuato che va dalle ore 10:00 fino alle 18:00. Organizzata dalla Pro Loco Valle dell’Arno di Fiesole con il contributo della Regione Toscana, la manifestazione punta a valorizzare le consuetudini dolciarie locali in un contesto di condivisione e socialità all'aperto. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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