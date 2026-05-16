Lombardia | 91 milioni per le visite piano contro le liste d’attesa

In Lombardia sono stati stanziati 91 milioni di euro destinati a potenziare le visite mediche e ridurre le liste d’attesa. Il piano prevede l’aumento delle prestazioni in diverse province, con alcune che riceveranno una quota superiore rispetto ad altre. Restano da capire come verranno organizzati gli orari delle visite per adattarsi alle esigenze di chi lavora. La ripartizione delle risorse mira a migliorare l’efficienza del sistema sanitario regionale.

? Domande chiave Come cambieranno gli orari delle visite per chi lavora?. Quali province riceveranno la quota maggiore di prestazioni extra?. Come verranno coinvolti i privati per liberare le agende?. Perché i fondi sono stati ripartiti in modo diverso tra ATS?.? In Breve 41 milioni per strutture pubbliche e 20 milioni per fornitori privati accreditati.. Nuovi appuntamenti previsti tra le 16:00 e le 20:00 e il sabato mattina.. Ats Pavia riceve oltre 10 milioni per 233.118 prestazioni supplementari.. Ats Milano gestirà 1.385.151 prestazioni aggiuntive per abbattere le liste d'attesa.. La Giunta regionale ha stanziato 91 milioni di euro per finanziare oltre 3,5 milioni di prestazioni aggiuntive di specialistica ambulatoriale in tutta la Lombardia, con l’obiettivo di abbattere le liste d’attesa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Visite fino alle 20 e anche il sabato mattina: il piano della Lombardia sulle liste di attesa

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