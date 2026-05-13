Lombardia | 91 milioni per le liste d’attesa e nuovi orari sanitari
In Lombardia sono stati stanziati 91 milioni di euro destinati a ridurre le liste d’attesa e a modificare gli orari delle visite mediche. Le nuove fasce orarie saranno pensate anche per chi lavora, con cambiamenti nelle modalità di prenotazione. Per valutare i direttori generali delle ASL, si utilizzeranno specifici criteri di performance, anche legati ai tempi di attesa e alla qualità dei servizi offerti.
? Punti chiave Come cambieranno gli orari delle visite per chi lavora?. Quali criteri useranno per valutare i direttori generali delle ASL?. Dove verranno concentrati i fondi per le zone più fragili?. Come verranno gestiti i ricoveri rimasti in lista d'attesa?.? In Breve 61 milioni per il piano operativo, tra 41 per il pubblico e 20 per il privato.. 20 milioni blindati per recuperare i ricoveri in lista d'attesa al 1° gennaio 2026.. Ambulatori e centri diagnostici operativi dalle 16 alle 20 e la mattina del sabato.. Obiettivo 90% ricette dematerializzate e produzione mensile minima pari al 70% rispetto al 2025.. La Regione Lombardia approva oggi un piano da 91 milioni di euro per abbattere le liste d’attesa sanitarie, puntando su orari estesi e nuovi fondi per i centri diagnostici.🔗 Leggi su Ameve.eu
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