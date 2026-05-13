Lombardia | 91 milioni per le liste d’attesa e nuovi orari sanitari

In Lombardia sono stati stanziati 91 milioni di euro destinati a ridurre le liste d’attesa e a modificare gli orari delle visite mediche. Le nuove fasce orarie saranno pensate anche per chi lavora, con cambiamenti nelle modalità di prenotazione. Per valutare i direttori generali delle ASL, si utilizzeranno specifici criteri di performance, anche legati ai tempi di attesa e alla qualità dei servizi offerti.

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? Punti chiave Come cambieranno gli orari delle visite per chi lavora?. Quali criteri useranno per valutare i direttori generali delle ASL?. Dove verranno concentrati i fondi per le zone più fragili?. Come verranno gestiti i ricoveri rimasti in lista d'attesa?.? In Breve 61 milioni per il piano operativo, tra 41 per il pubblico e 20 per il privato.. 20 milioni blindati per recuperare i ricoveri in lista d'attesa al 1° gennaio 2026.. Ambulatori e centri diagnostici operativi dalle 16 alle 20 e la mattina del sabato.. Obiettivo 90% ricette dematerializzate e produzione mensile minima pari al 70% rispetto al 2025.. La Regione Lombardia approva oggi un piano da 91 milioni di euro per abbattere le liste d’attesa sanitarie, puntando su orari estesi e nuovi fondi per i centri diagnostici.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lombardia: 91 milioni per le liste d’attesa e nuovi orari sanitari ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Lombardia, 91 milioni contro le liste d’attesa: ambulatori aperti fino alle 20 e visite anche il sabato Sanità lombarda, nuovo traguardo del centrodestra: stanziati 91 milioni per ridurre le liste d’attesaLa Lombardia di Attilio Fontana ha stanziato novantuno milioni di euro per ridurre le liste d’attesa. Temi più discussi: Lombardia, 91 milioni contro le liste d’attesa: ambulatori aperti fino alle 20 e visite anche il sabato; Sanità in Lombardia, maxi piano anti code da 91 milioni: ambulatori aperti anche la sera e il sabato; Bertolaso, 91 milioni di euro per ridurre le liste d'attesa in Lombardia; Altri 91 milioni per aumentare l’offerta. Lombardia, 91 milioni contro le liste d’attesa: ambulatori aperti fino alle 20 e visite anche il sabato x.com Demografia, dati Eurostat. EU verso il declino: -11,7% entro il 2100. Per l’Italia il calo sarà del 24%, all’inizio del nuovo secolo saremo appena 44,7 milioni reddit Lombardia, 91 milioni contro le liste d’attesa: ambulatori aperti fino alle 20 e visite anche il sabatoLa Regione Lombardia stanzia 91 milioni di euro per ridurre le liste d’attesa nella sanità pubblica e convenzionata. Previsti ambulatori aperti fino alle 20 e il sabato mattina, recupero dei ricoveri ... ecodibergamo.it Sanità, Bertolaso: 91 milioni di euro per ridurre le liste d’attesa in LombardiaNovantuno milioni di euro per ridurre le liste d'attesa in Lombardia. La Giunta regionale ha approvato una delibera, su proposta dell'assessore al Welfare ... bsnews.it