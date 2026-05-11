Lombardia 91 milioni contro le liste d’attesa | ambulatori aperti fino alle 20 e visite anche il sabato

La regione Lombardia ha deciso di destinare 91 milioni di euro per ridurre i tempi di attesa nelle strutture sanitarie pubbliche e convenzionate. Con questa somma, vengono aperti ambulatori fino alle 20 e vengono programmate visite anche nel fine settimana, incluso il sabato. La misura si inserisce in un piano volto a migliorare l’accesso alle prestazioni sanitarie per i cittadini.

I FONDI. La Regione Lombardia stanzia 91 milioni di euro per ridurre le liste d’attesa nella sanità pubblica e convenzionata. Previsti ambulatori aperti fino alle 20 e il sabato mattina, recupero dei ricoveri arretrati e più prestazioni diagnostiche, con nuovi obiettivi per le aziende sanitarie. Novantuno milioni di euro per ridurre le liste d’attesa in Lombardia. La Giunta regionale ha approvato una delibera, su proposta dell’assessore al Welfare Guido Bertolaso, con un nuovo pacchetto di risorse destinato ad aumentare l’offerta sanitaria, prolungare gli orari degli ambulatori e recuperare le prestazioni arretrate. Le risorse saranno...🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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