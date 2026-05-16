Lo Stato sfida il terrore delle risse | blitz antidroga della polizia al mercato coperto
Oggi pomeriggio, agenti di polizia hanno condotto un controllo nel mercato coperto di Aragona, coinvolgendo sia forze in borghese che con pettorina, oltre a unità cinofile. L’operazione ha visto un’intensa attività di verifica tra i banchi e le aree circostanti, con l’obiettivo di contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti e prevenire eventuali risse o comportamenti violenti. Nessuna informazione è stata resa nota riguardo a eventuali persone fermate o se siano state trovate sostanze illegali.
Poliziotti in borghese, poliziotti con la pettorina e unità cinofile sempre della polizia di Stato. Maxi controllo, questo pomeriggio, nell'area del mercato coperto di Aragona. Zona dove, nei giorni scorsi, s'è registrata nell'ennesima rissa - con spranghe e coltelli - verosimilmente per la. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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