Presentato Scegliamo da Campioni | sport alimentazione e prevenzione contro obesità e alcol tra i giovani

Il 26 febbraio è stata annunciata la piattaforma nazionale “Scegliamo da Campioni”, creata per promuovere sport, alimentazione e prevenzione tra i giovani. L’evento si è svolto nella Sala Ipogea dell’Emiciclo, con la partecipazione di rappresentanti di organizzazioni sportive e sanitarie. L’obiettivo è sensibilizzare i giovani sui rischi legati all’obesità e all’alcol, attraverso iniziative educative e di sensibilizzazione.

È stata presentata giovedì 26 febbraio, nella Sala Ipogea dell'Emiciclo, la piattaforma nazionale "Scegliamo da Campioni", promossa da Figc e Lega Nazionale Dilettanti con il patrocinio dell'Istituto Superiore di Sanità. Il progetto è dedicato alla promozione di una sana alimentazione. In Abruzzo, i dati regionali sono altrettanto preoccupanti: il 21,6% dei nostri ragazzi è in sovrappeso e il 13,8% soffre di obesità. Contrastare l'obesità infantile e prevenire il consumo di alcol tra i giovani attraverso la cultura dello sport e della responsabilità individuale. È questo l'obiettivo di "Scegliamo da Campioni", la piattaforma nazionale promossa da FIGC e Lega Nazionale Dilettanti.