Festa scudetto Inter la parata a Milano | il percorso del bus e lo show a San Siro con Benny Benassi

Domenica a Milano si svolge la festa per la squadra nerazzurra, che ha conquistato il titolo di campione d’Italia e la Coppa Italia. La celebrazione prevede una parata con il bus che percorrerà alcune vie della città, seguita da uno spettacolo a San Siro. Durante l’evento, è presente anche Benny Benassi, che si esibirà durante il momento di festa. La giornata coincide con la partita tra Inter e Hellas Verona, programmata alle ore 15 allo stadio.

Domenica di festa per il popolo nerazzurro. In occasione di Inter-Hellas Verona, in programma a San Siro alle ore 15la città si prepara a celebrare lo storico double della squadra, vincitrice di scudetto e Coppa Italia. L'evento coinvolgerà l'intero impianto sportivo e si sposterà successivamente. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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Festa Scudetto Inter percorso ufficiale del Bus scoperto a Milano domenica 17 maggio 2026

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