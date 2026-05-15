Festa scudetto Inter la parata a Milano | il percorso del bus e lo show a San Siro con Benny Benassi
Domenica a Milano si svolge la festa per la squadra nerazzurra, che ha conquistato il titolo di campione d’Italia e la Coppa Italia. La celebrazione prevede una parata con il bus che percorrerà alcune vie della città, seguita da uno spettacolo a San Siro. Durante l’evento, è presente anche Benny Benassi, che si esibirà durante il momento di festa. La giornata coincide con la partita tra Inter e Hellas Verona, programmata alle ore 15 allo stadio.
Domenica di festa per il popolo nerazzurro. In occasione di Inter-Hellas Verona, in programma a San Siro alle ore 15la città si prepara a celebrare lo storico double della squadra, vincitrice di scudetto e Coppa Italia. L'evento coinvolgerà l'intero impianto sportivo e si sposterà successivamente. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Festa Scudetto Inter percorso ufficiale del Bus scoperto a Milano domenica 17 maggio 2026
Sullo stesso argomento
Inter, domenica festa Scudetto e parata con il bus scoperto da San Siro al Duomo. Programma, orari e percorsoSarà una domenica speciale, unica, che finirà dritta nel libro dei ricordi di tantissimi interisti.
Inter, domenica festa Scudetto e parata con il bus. Programma, orari e percorsoSarà una domenica speciale, unica, che finirà dritta nel libro dei ricordi di tantissimi interisti.
Milano, domenica la festa Scudetto dell'Inter: lo show a San Siro, la parata, gli orari x.com
Milano si prepara alla festa Scudetto dell’Inter Dopo la vittoria in Coppa Italia contro la Lazio, cresce ancora l’attesa per la grande festa nerazzurra di domenica: previste oltre 300 mila persone tra San Siro e le strade di Milano. Prima del match delle 15:0 facebook
Festa scudetto Inter, la parata a Milano: il percorso del bus e lo show a San Siro (con Benny Benassi)Nel giorno dell'ultima sfida casalinga contro il Verona scatta la celebrazione per il double. Dallo spettacolo a San Siro alla premiazione sul campo, fino al tragitto della squadra tra le strade del c ... milanotoday.it
Il secondo Scudetto di Oaktree: secondo profitto consecutivo. Uno sguardo ai bilanci dell'Inter. reddit
Inter e la festa scudetto del 17 maggio, i dettagli: percorso della parata, metro chiuse, viabilità urbana e divieto di alcoliciIl club nerazzurro ha svelato il tragitto del pullman scoperto che comincerà dopo la fine della partita contro il Verona. Previsto uno show a San Siro, oltre alla premiazione. E Atm cambia il percorso ... ilgiorno.it