La festa per lo scudetto dell’Inter | il percorso della parata in autobus dallo stadio Meazza a piazza Duomo

A Milano, la festa per lo scudetto dell’Inter prevede una parata in autobus che partirà dallo stadio Meazza e si concluderà in piazza Duomo. Il percorso è stato definito attraverso un accordo preliminare tra la società e le forze dell’ordine, che hanno valutato le modalità di svolgimento dell’evento. La decisione sul tragitto è stata presa in base a una prima mediazione tra le parti coinvolte.

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Milano – L’ipotesi del percorso è già il frutto di una prima mediazione tra la società e le forze dell’ordine. Gli ultimi dettagli verranno messi a punto nella riunione di domani mattina del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura, ma il tragitto concordato non dovrebbe subire modifiche sostanziali rispetto a quello già stilato. Stiamo parlando della parata che andrà in scena domenica pomeriggio per celebrare il ventunesimo scudetto dell’Inter, che verrà consegnato a Lautaro Martinez e compagni in un San Siro quasi certamente sold out al termine della gara casalinga contro il Verona. https:www.ilgiorno.itmilanosportinterinter-vittoria-scudetto-annichilita-resistenza-2cc49325 L’ultima partita in casa.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La festa per lo scudetto dell’Inter: il percorso della parata in autobus dallo stadio Meazza a piazza Duomo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Countdown interista per lo scudetto: basta un punto e sarà grande festa tra Meazza, Castello e piazza DuomoMilano, 3 maggio 2026 – I precedenti recenti, e in particolare l’ultimo di appena due anni fa, insegnano: se stasera l’Inter conquisterà almeno un... Inter, lo scudetto è realtà! Al fischio finale parte la festa in piazza DuomoDopo la vittoria sul Parma, l’Inter può finalmente festeggiare il ventunesimo scudetto della sua storia. Argomenti più discussi: L’Inter è campione d’Italia, a San Siro e a Milano esplode la festa Scudetto. FOTO; Calcio: il 17 maggio festa Inter per lo scudetto, vertice in Prefettura; L’Inter pronta alla festa davanti ai suoi miti. Basta un punto per lo scudetto; Oggi in Duomo, tra due settimane il bus scoperto: così l'Inter prepara la festa. Festa #Inter per lo scudetto il 17 maggio: vertice in Prefettura per definire sicurezza, percorso e gestione dei tifosi. #Milano si prepara alla celebrazione nerazzurra dopo il trionfo in campionato x.com [Ufficiale] FESTA DELLA MAMMA: PER IL TERZO ANNO, L'AC MILAN SCENDE IN CAMPO INDOSSANDO I COGNOMI DA RAGAZZA DELLE LORO MADRI reddit La festa per lo scudetto dell’Inter: il percorso della parata in autobus dallo stadio Meazza a piazza DuomoCorteo dopo la gara di domenica 17 maggio, ecco l’ipotesi di tragitto del pullman scoperto con i campioni d’Italia. Il rettilineo di via Monte Rosa, Conciliazione, Cadorna e corso Magenta. Poi Cordusi ... ilgiorno.it