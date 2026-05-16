Lo scontro sulla moschea | Rispettare la legalità | Ma noi avevamo i permessi

Una disputa si è accesa intorno a una struttura religiosa, con alcune parti che sostengono di aver ottenuto tutti i permessi necessari e altre che contestano la legittimità delle autorizzazioni. La decisione del Comune di bloccare l’inaugurazione prevista per metà giugno ha suscitato reazioni contrastanti, tra dichiarazioni ufficiali di alcuni partiti e un silenzio imbarazzato di altri. La discussione si è spostata anche sui social, alimentando il confronto pubblico sulla natura e lo status della struttura.

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Centro culturale islamico o moschea? Monta la polemica sulla struttura tra prese di posizione ufficiali di alcuni partiti, silenzio imbarazzato di altri e dibattito sui social, dopo la decisione del Comune di stoppare l’inaugurazione del centro prevista il 13 giugno. Dopo la Lega è Fratelli d’Italia a fare quadrato attorno al Comune parlando di "posizione fondata su principi imprescindibili quali il rispetto della legalità, la trasparenza amministrativa e l’applicazione uniforme delle norme". E se "nessuno intende mettere in discussione la libertà di culto prevista dalla Costituzione, "tale libertà – rimarca FdI – deve esercitarsi nel rispetto delle disposizioni urbanistiche, amministrative e autorizzative previste dalla legge. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lo scontro sulla moschea: "Rispettare la legalità": "Ma noi avevamo i permessi" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Umbertide, no moschea: "Legalità e sicurezza" Leggi anche: Carl Brave al San Calisto, mancano i permessi ma canta lo stesso col megafono: "Convincete la digos" Lo scontro sulla moschea: Rispettare la legalità: Ma noi avevamo i permessiCentro culturale islamico o moschea? Monta la polemica sulla struttura tra prese di posizione ufficiali di alcuni partiti, silenzio imbarazzato di altri e dibattito sui social, dopo la decisione del ... lanazione.it Scontro sul futuro della moschea. Lega all’attacco: La maggioranza vuole spostarla in via MontescudoDitelo chiaramente: volete trasferire la moschea di Borgo marina nell’area artigianale a Villaggio Primo maggio. Per la Lega sarebbe una vera beffa. Siamo pronti a dar battaglia. Ma l’assessore ... ilrestodelcarlino.it