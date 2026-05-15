Umbertide no moschea | Legalità e sicurezza

A Umbertide, il Comune ha deciso di bloccare l'inaugurazione di un centro islamico prevista per metà giugno, motivando la scelta con riferimenti a legalità e sicurezza. La Lega locale ha espresso soddisfazione per questa decisione, sottolineando come l'intervento sia stato adottato in conformità con le normative vigenti. La questione ha suscitato reazioni tra le diverse forze politiche e la comunità, creando un dibattito pubblico sulla presenza e le attività del centro.

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UMBERTIDE – "La scelta del comune è stata improntata a legalità e sicurezza". Parole della Lega umbertidese, soddisfatta dopo lo stop del Comune all’inaugurazione del Centro Islamico di via Madonna del Moro che avrebbe dovuto aver luogo al metà giugno. Una struttura che, secondo l’Ente, non può essere in alcun modo un luogo di culto e una moschea e fa parlare la Lega di "decisione improntata a trasparenza amministrativa, rispetto delle regole e applicazione delle normative vigenti. Un approccio chiaro e coerente che garantisce certezza del diritto e tutela la corretta pianificazione del territorio, a beneficio della sicurezza di tutta la comunità". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Umbertide, no moschea: "Legalità e sicurezza" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Moschea di Umbertide, la Lega con il Comune: "Scelta di legalità e sicurezza"“Esprimiamo piena soddisfazione per l'atteggiamento dell’amministrazione comunale di Umbertide in merito alla richiesta avanzata dal centro culturale... Umbertide, il Comune blocca l'inaugurazione della moschea "fantasma"Centro culturale o moschea? Luogo di ritrovo o di preghiera? Non sono cavilli linguistici, ma impedimenti burocratici ai quali il Comune di Umbertide... Polemiche per la moscheaL'inaugurazione del nuovo edificio infiamma il dibattito politico. In quell'area non può esserci un luogo di culto dice il Comune. Ci hanno rinnovato i permessi di costruzione ribatte l'associazione ... rainews.it Moschea di Umbertide, la Lega con il Comune: Scelta di legalità e sicurezzaÈ un lavoro meno vistoso, più lento, ma è quello che permette di trovare ciò che conta davvero. Noi continuiamo a farlo leggendo, verificando e seguendo le tracce giuste anche quando non sono le più ... perugiatoday.it