Carl Brave al San Calisto mancano i permessi ma canta lo stesso col megafono | Convincete la digos

Un rapper romano ha deciso di esibirsi davanti a un locale di Trastevere nonostante la mancanza di autorizzazioni, usando un megafono e invitando i presenti a convincere le forze dell'ordine. Aveva annunciato sui social un appuntamento per le 18, invitando i fan a non prendere impegni e a incontrarsi nello stesso bar di sempre. La scena ha attirato l’attenzione dei passanti e degli intervenuti.

Festa al San Calisto ma senza concerto. Il bar simbolo del Rione è stato rinnovato dopo quarant'anni, a rendergli omaggio il rapper romano Carl Brave Il rapper romano aveva avvisato sui social dando appuntamento alle 18 davanti allo storico bar di Trastevere: “Non prendete impegni domani, ci vediamo al solito bar”. Così, già dal pomeriggio, in tanti hanno affollato piazza San Calisto per la festa di riapertura del bar. In tanti speravano in un live da strada, ma non sarebbero arrivati i permessi per poterlo fare. Carl Brave ha quindi preso in mano un megafono e ha iniziato ad improvvisare qualche canzone, tra cui “Spigoli” (il singolo disco d'oro realizzato insieme a Mara Sattei e Tha Supreme). 🔗 Leggi su Romatoday.it Leggi anche: Amici, anticipazioni 14 dicembre: Carl Brave super ospite Amici 25, puntata 14 dicembre con Luk3, Orietta Berti, Carl BraveNella nuova puntata del pomeridiano di Amici 25 ospiti sul palco Carl Brave, Luk3, Orietta Berti e tanti altri Domenica 14 dicembre, alle ore 14. Temi più discussi: Sanremo 2026, il MEI dà spazio a 22 emergenti; Sanremo 2026, Gaia ospite del Suzuki stage: chi è la cantante di ‘Chiamo io, chiami tu’; Amore Disonesto di Big Fish disco settimana a Radio Saba Sound; REGGIO CALABRIA: VENERDI’ IL LIVE DI MAX GAZZE’, IL 6 AGOSTO CARL BRAVE E IL 9 AGOSTO LEVANTE. REGGIO LIVE FEST 2019 CON LA MUSICA D’AUTORE IN PIAZZA CASTELLO!. Carl Brave al bar San Calisto di Roma: il live improvvisato con il megafono, la piazza pienaIl cantante si è esibito nella piazza su cui si affaccia il bar, riaperto dopo i lavori di ristrutturazione ... msn.com Trastevere, festa al San Calisto: il bar simbolo del Rione è tornatoTrastevere riconquista un pezzo della sua storia. In piazza San Calisto, nella mattinata del 26 febbraio, ha rialzato la saracinesca il bar San Calisto. romatoday.it Big Fish Ospite a #105takeaway per parlarci di “Amore disonesto”, il nuovo brano in feat con Jake e Carl Brave. Un disilluso della vita urbana, ricco di riferimenti al cinema e alla cultura rap. Continua a seguire @radio105 per non perderti i prossimi contenuti facebook