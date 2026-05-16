ll ’campiello’ protagonista a Seregno Il classico di Goldoni ai tempi nostri

A Seregno, il teatro di strada si è trasformato nel campo di Venezia, dove un classico di Goldoni è stato rappresentato con un cast di attori noti. La scena ha visto protagonisti personaggi che si muovono tra voci, scherzi, amori e risate, ricreando l’atmosfera del noto dramma goldoniano. La rappresentazione ha coinvolto il pubblico presente, che ha assistito a una rivisitazione moderna del testo, portando in scena un’interpretazione fedele e vivace.

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