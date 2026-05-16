ll ’campiello’ protagonista a Seregno Il classico di Goldoni ai tempi nostri
A Seregno, il teatro di strada si è trasformato nel campo di Venezia, dove un classico di Goldoni è stato rappresentato con un cast di attori noti. La scena ha visto protagonisti personaggi che si muovono tra voci, scherzi, amori e risate, ricreando l’atmosfera del noto dramma goldoniano. La rappresentazione ha coinvolto il pubblico presente, che ha assistito a una rivisitazione moderna del testo, portando in scena un’interpretazione fedele e vivace.
Una piazza di Venezia, tante voci, scherzi e amori e tante risate. Un classico del teatro goldoniano, riletto da una collaudata compagnia di attori. È lo spettacolo che verrà portato in scena oggi alle 21 sul palco dell’Auditorium di piazza Risorgimento a Seregno: qui il Gruppo Teatro Sonia Bonacina darà vita a “ Il campiello “ di Carlo Goldoni, commedia corale ambientata in una piccola piazza veneziana. Tra giovani innamorati, madri autoritarie e figure popolari, la pièce racconta la vita che attraversa il campiello, trasformato in un luogo vivace di relazioni, ma anche di malintesi ed equivoci. A essere dibattuti in modo divertente temi come il matrimonio, il ruolo sociale e il confronto tra generazioni, in un ritratto ironico e realistico assieme della società veneziana del Settecento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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