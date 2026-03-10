In scena al Carlo Felice Il campiello affresco corale ispirato a Goldoni e alla Venezia del Settecento

Al Teatro Carlo Felice di Genova va in scena “Il campiello”, un affresco corale ispirato a Goldoni e alla Venezia del Settecento. La rappresentazione si svolge venerdì 13 marzo alle ore 20, domenica 15 alle ore 15 e mercoledì 18, portando sul palco un raro esempio del Novecento musicale italiano. La produzione si inserisce nella stagione teatrale del teatro e propone un’opera di Ermanno Wolf-Ferrari.

L'opera, su libretto di Mario Ghisalberti dalla commedia omonima di Carlo Goldoni, viene proposta nell'allestimento della Fondazione Arena di Verona, con la regia di Federico Bertolani, le scene di Giulio Magnetto, i costumi di Manuel Pedretti e le luci di Claudio Schmid; assistente alla regia Barbara Pessina. Sul podio dell'Orchestra del Teatro Carlo Felice salirà Francesco Ommassini; il Coro del Teatro Carlo Felice è preparato da Patrizia Priarone. Ampio il cast degli interpreti vocali con Bianca Tognocchi...