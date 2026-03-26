Sabato 28 marzo, il Teatro Auditorium delle Clarisse a Rapallo ospiterà lo spettacolo di Gioele Dix intitolato “Ai nostri tempi (biblici)”. L’artista porterà in scena un monologo che affronta in modo ironico e originale il tema della vecchiaia, offrendo al pubblico una riflessione sulle esperienze e le sfide di questa fase della vita. L’evento si inserisce nella programmazione teatrale della struttura.

Sabato 28 marzo il Teatro Auditorium delle Clarisse di Rapallo ospita Gioele Dix in “Ai nostri tempi (biblici)”. L’attore e autore milanese – volto amatissimo di teatro e televisione, protagonista di Zelig e interprete raffinato della tradizione gaberiana – porta in scena uno spettacolo che intreccia Bibbia e contemporaneità, trasformando il tabù della vecchiaia in un racconto ironico. Dai patriarchi antidiluviani a Mosè che non entra nella Terra Promessa, fino alle “bugie eleganti” sull’età che avanza, Dix costruisce un monologo brillante e profondo, capace di far ridere mentre invita a riflettere. Uno spettacolo che parla di tempo, fragilità e coraggio, con quella leggerezza intelligente che è il marchio di fabbrica di Gioele Dix. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

© Genovatoday.it - “Ai nostri tempi (biblici)”: Gioele Dix e un'ironica riflessione sulla vecchiaia al Teatro delle Clarisse

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