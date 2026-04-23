Evade dai domiciliari per riaccompagnare a casa il figlio disabile svolta per 43enne

Un uomo di 43 anni è stato processato per evasione dai domiciliari dopo aver lasciato la propria abitazione per accompagnare a casa il figlio disabile. Il giudice monocratico ha stabilito l’assoluzione, ritenendo che il fatto non costituisca reato. La vicenda si è svolta nel tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con il tribunale che ha deciso di non condannare l’uomo.

Assolto perchè il fatto non costituisce reato. E’ quanto stabilito dal giudice monocratico Giovanni Caparco del tribunale di Santa Maria Capua Vetere nei confronti di Giandomenico Carandente, 43enne di Castel Volturno finito sotto processo per evasione. Il 43enne, assistito dall’avvocato.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Evade dai domiciliari e va dai carabinieri: "Meglio stare in cella che a casa con la mia compagna"Evade dagli arresti domiciliari e si consegna ai carabinieri dicendo: "Meglio il carcere che tornare a casa". Evade dai domiciliari e si barrica in casa, arrestato a CaltanissettaÈ stato arrestato Angelo Miraglia , 30 anni, protagonista di una lunga mattinata di tensione a Caltanissetta , nel quartiere Santa Flavia, dove si... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Evade dai domiciliari, agenti lo aspettano e arrestano anche un suo amico; Evade dai domiciliari per comprare la droga: arrestato; Evade dai domiciliari per commettere un furto, 28enne arrestato in flagranza dai Carabinieri di Alcamo; Alcamo (TP), evade dai domiciliari per commettere un furto: scoperto e arrestato. Evade più volte dai domiciliari, trasferito in carcereI Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Poggio Mirteto hanno tratto in arresto un 34enne di nazionalità italiana, dando esecuzione a un provvedimento di aggravamento della ... rietinvetrina.it Evade dagli arresti domiciliari e viene trovato in possesso di 8.000 euro in banconote falseCornaredo (Milano) – Evade dagli arresti domiciliari e viene trovato in possesso di 8.000 euro in contanti falsi. A finire nei guai e, questa volta, anche in carcere è un 36enne albanese. E' successo ... ilgiorno.it Alcamo, evade dai domiciliari e scippa un passante: arrestato 28enne - facebook.com facebook Evade dalla comunità in Calabria e si nasconde dalla fidanzata: finisce in carcere x.com