Livorno crisi Konecta | 76 posti a rischio dopo l’assenza dell’azienda

A Livorno, si è verificata una crisi presso il call center Konecta, che ha portato alla perdita di 76 posti di lavoro. L’azienda ha comunicato la situazione esclusivamente attraverso una nota scritta, senza ulteriori spiegazioni pubbliche. La decisione di Tim di interrompere il rapporto con il centro potrebbe avere ripercussioni sulla continuità dell’attività e sull’occupazione nella struttura. La situazione resta in evoluzione e si attendono aggiornamenti sulle eventuali conseguenze di questa decisione.

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