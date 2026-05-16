Livorno crisi Konecta | 76 posti a rischio dopo l’assenza dell’azienda
A Livorno, si è verificata una crisi presso il call center Konecta, che ha portato alla perdita di 76 posti di lavoro. L’azienda ha comunicato la situazione esclusivamente attraverso una nota scritta, senza ulteriori spiegazioni pubbliche. La decisione di Tim di interrompere il rapporto con il centro potrebbe avere ripercussioni sulla continuità dell’attività e sull’occupazione nella struttura. La situazione resta in evoluzione e si attendono aggiornamenti sulle eventuali conseguenze di questa decisione.
? Domande chiave Perché Konecta ha scelto di rispondere solo con una nota scritta?. Come influirà la decisione di Tim sul futuro del call center?. Perché il Ministero deve intervenire per salvare i posti a Livorno?. Cosa accadrà alle lavoratrici se la commessa chiuderà in autunno?.? In Breve 76 lavoratrici subiscono attualmente un contratto di solidarietà all'80% dello stipendio.. Rischio chiusura attività già in autunno se Tim riduce volumi servizio 187.. Sindacati Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil chiedono tavolo ministeriale con Tim.. Commissione consiliare di Livorno riunita il 15 maggio 2026 per la vertenza.. La commissione consiliare di Livorno ha discusso ieri, 15 maggio 2026, della difficile vertenza che coinvolge il call center Konecta, dopo la mancata presenza dell’azienda all’incontro programmato. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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