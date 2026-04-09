Una dieta sana e sostenibile? Costa di più in primavera ed estate

Da lanazione.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Italia, il prezzo di una dieta sana e sostenibile varia a seconda della stagione e della regione. Durante la primavera e l’estate, i costi sono generalmente più elevati, fatta eccezione per i bambini piccoli. Inoltre, si osservano differenze significative tra le aree settentrionali e meridionali, con un aumento dei prezzi medi dei prodotti alimentari nel corso degli anni. Questi dati sono stati diffusi da un’analisi recente condotta nel paese.

Pisa, 9 aprile 2026 - Il costo di una dieta sana e sostenibile in Italia non è uniforme nello spazio e nel tempo: aumenta in primavera ed estate (con l’eccezione dei bambini piccoli) e presenta differenze significative tra Nord e Sud con un aumento nel tempo dei prezzi medi dei prodotti. Sono queste le conclusioni di uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Quality & Quantity daltitolo “The economic feasibility of sustainable and healthy diets: aprice-based analysis in Italy”, firmato da Stefano Marchetti dell’Università di Pisa insieme a Ilaria Benedetti (Università della Tuscia), Haoran Yang (Università di Pisa) e Mathias Silva Vazquez (Università di Roma Tor Vergata). 🔗 Leggi su Lanazione.it

una dieta sana e sostenibile costa di pi249 in primavera ed estate
© Lanazione.it - Una dieta sana e sostenibile? Costa di più in primavera ed estate

Trasporto pubblico locale: i comuni della costa dei trabocchi e quelli dell’entroterra uniti per una mobilità più sostenibileI Comuni della costa dei trabocchi e quelli dell’entroterra si uniscono per creare un progetto condiviso per una mobilità sostenibile ed efficiente.

Leggi anche: Dialogo tra bici, treno e mare: la mobilità sostenibile connette costa ed entroterra

Temi più discussi: La monotonia a tavola aiuta a seguire la dieta; Cosa mangia un gastroenterologo? I 7 cibi che fanno stare bene l'intestino. Il segreto sono le fibre; La FDA ha approvato l'orforglipron, un nuovo farmaco orale per dimagrire; Coldiretti Pesaro Urbino, cibo e salute: se ne parla a Villa Borromeo.

Una dieta sana e sostenibile? Costa di più in primavera ed estateRicerca delle università di Pisa, della Tuscia e di Roma Tor Vergata pubblicata su Quality & Quantity: differenze anche tra Nord e Sud e rincari concentrati sui prodotti di fascia media ... lanazione.it

costa di una dieta sana eDieta sana, quanto costa al mese: la variazione dei prezzi tra estate e inverno (e perché il Sud è penalizzato)Il costo di una dieta sana e sostenibile in Italia non è uniforme nello spazio e nel tempo: aumenta in primavera ed estate (con l'eccezione dei bambini piccoli) e presenta ... corriereadriatico.it

Cerca tra news e video legati all’argomento.