Una dieta sana e sostenibile? Costa di più in primavera ed estate

In Italia, il prezzo di una dieta sana e sostenibile varia a seconda della stagione e della regione. Durante la primavera e l’estate, i costi sono generalmente più elevati, fatta eccezione per i bambini piccoli. Inoltre, si osservano differenze significative tra le aree settentrionali e meridionali, con un aumento dei prezzi medi dei prodotti alimentari nel corso degli anni. Questi dati sono stati diffusi da un’analisi recente condotta nel paese.

Pisa, 9 aprile 2026 - Il costo di una dieta sana e sostenibile in Italia non è uniforme nello spazio e nel tempo: aumenta in primavera ed estate (con l’eccezione dei bambini piccoli) e presenta differenze significative tra Nord e Sud con un aumento nel tempo dei prezzi medi dei prodotti. Sono queste le conclusioni di uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Quality & Quantity daltitolo “The economic feasibility of sustainable and healthy diets: aprice-based analysis in Italy”, firmato da Stefano Marchetti dell’Università di Pisa insieme a Ilaria Benedetti (Università della Tuscia), Haoran Yang (Università di Pisa) e Mathias Silva Vazquez (Università di Roma Tor Vergata). 🔗 Leggi su Lanazione.it

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