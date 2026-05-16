LIVE Superbike GP Cechia 2026 in DIRETTA | proseguirà l’egemonia di Bulega?

Benvenuti alla diretta del GP Cechia 2026 di Superbike. Durante questa giornata si svolgeranno le sessioni di prove e qualifiche, con il pilota italiano impegnato a migliorare le sue prestazioni e a consolidare la sua posizione in classifica. La manifestazione si svolge sul circuito ceco, con numerosi appassionati che seguono gli eventi in pista. La gara principale si terrà nel pomeriggio, mentre le prove precedenti forniranno indicazioni sullo stato di forma dei piloti e sulle strategie da adottare.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della Superbike, GP Cechia 2026, Bulega alla ricerca del nuovo weekend perfetto. C’è il nome di Garrett Gerloff sull’ultimo turno di prove di ieri della Superbike in scena al Gran Premio Cechia al circuito di Most. Il pilota della Kawasaki portato in testa con con il tempo di 1’30?791 e 66 millesimi di margine sull’azzurro primo della classifica iridata, Nicolò Bulega, costretto a fermarsi anzitempo le seconde prove per via di una caduta in Curva 1. Spazio nella top 3 anche per Sam Lowes, che ha finito il turno a 142 millesimi dal primo, ossia di Gerloff, trascinandosi dietro le spalle Iker Lecuona con la seconda Ducati del team Aruba in classifica. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Superbike, GP Cechia 2026 in DIRETTA: proseguirà l’egemonia di Bulega? ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video LIVE WorldSBK Phillip Island 2026 Tracking Timing Data Race 2 Sullo stesso argomento LIVE Superbike, GP Olanda 2026 in DIRETTA: Bulega per un nuovo allungoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della Superbike, GP Olanda 2026, Bulega... LIVE Superbike, GP Portogallo 2026 in DIRETTA: tutti contro Bulega a PortimaoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della Superbike, GP Portogallo 2026,... Superbike oggi in tv, GP Cechia 2026: orari Superpole e gara-1, programma, streamingDopo un venerdì dedicato esclusivamente alle prove libere, quest'oggi comincia ad entrare nel vivo il weekend di Most con la Superpole e gara-1 del Gran ... oasport.it Superbike oggi in tv, GP Cechia 2026: orari prove libere, programma, streamingDopo due settimane di stop, il Mondiale Superbike 2026 ritorna questo weekend con il Gran Premio della Repubblica Ceca. Il quinto round della stagione si ... oasport.it