LIVE Superbike GP Portogallo 2026 in DIRETTA | tutti contro Bulega a Portimao

Oggi si svolge il GP di Portogallo 2026 di Superbike a Portimao, con le prove e le qualifiche in corso. Tra i piloti in pista, si registra il ritorno di Rea, che si unisce agli altri contendenti nella corsa alle prime posizioni. La competizione si svolge sulla pista di Portimao, con aggiornamenti in tempo reale sui risultati delle sessioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della Superbike, GP Portogallo 2026, c’è il ritorno a sorpresa di Rea. La seconda tappa del mondiale di Superbike in Portogallo è partita ieri con le prove libere del venerdì, che confermano ancora una volta i valori in campo noti a Phillip Island nel primo round. Sul circuito di Portimao è stato Sam Lowes a dettare il ritmo, mettendosi come leader in entrambe le sessioni di giornata nonostante un polso ancora rimaneggiato (a causa dell’infortunio nel primo Gran Premio). Anche nella seconda sessione il britannico ha chiuso il cronometro in 1’39. 🔗 Leggi su Oasport.it

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