LIVE Superbike GP Olanda 2026 in DIRETTA | Bulega per un nuovo allungo

Benvenuti alla diretta della Superbike, GP Olanda 2026. Oggi si tengono le gare sul circuito olandese, con il pilota italiano che cerca di ottenere una vittoria nelle ultime due manche. Seguiremo gli aggiornamenti in tempo reale su tutte le azioni che si svolgono durante il weekend. Restate con noi per le informazioni più recenti sulle qualifiche, le gare e i risultati della competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della Superbike, GP Olanda 2026, Bulega cerca la vittoria nelle altre due gare. Nicolò Bulega vede realizzarsi sempre più vicino il record di 13 successi di fila dell’ex campione del mondo Toprak Razgatlioglu (ora in MotoGP). Il pilota azzurro del team ufficiale Ducati ha infatti messo la firma nel suo undicesimo trionfo consecutivo in Gara 1 in Olanda ad Assen, dopo un bel duello con il suo nuovo compagno di squadra Iker Lecuona, che nel finale della gara ha dato tutto sé stesso per cercare di ottenere la sua prima affermazione nel campionato.🔗 Leggi su Oasport.it

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