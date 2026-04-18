LIVE Superbike GP Olanda 2026 in DIRETTA | Lecuona sfida Bulega per la vittoria

Nel Gran Premio d’Olanda di Superbike del 2026, la corsa si è conclusa con un duello tra Bulega e Lecuona. Durante l’ultimo giro, Bulega era in testa con un vantaggio significativo, mentre Lowes si è avvicinato ulteriormente. Alla fine, Bulega ha mantenuto la posizione e ha conquistato la vittoria, con Lowes che ha concluso la gara alle sue spalle.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -1 Ultimo giro, Bulega ha un vantaggio decisivo. -2 Arriva anche Lowes, ma Bulega balza in testa. Sarà arrivo in volata. -3 Serie di sorpassi sotto la pioggia tra Lecuona e Bulega. Resiste lo spagnolo. -4 Errore di Bulega sulla pioggia, Lecuona passa in testa. -5 Attenzione, pioggia in corso. -6 Battaglia tra Montella e Vierge per la nona posizione. -7 Bulega si mette in condizioni di sicurezza con 1.2 su Lecuona. -8 Scatto di Oliveira che supera Vierge, ottavo posto per il portoghese. -9 Brutto errore di Baldassarri che perde due posizioni, scende undicesimo. -10 Baldassarri scavalca Oliveira per la nona piazza.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Superbike, GP Olanda 2026 in DIRETTA: Lecuona sfida Bulega per la vittoria Notizie correlate LIVE Superbike, GP Olanda 2026 in DIRETTA: Bulega in testa, segue LecuonaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -13 MacKenzie scavalca Oliveira per l’ottava piazza. Leggi anche: LIVE Superbike, GP Portogallo 2026 in DIRETTA: Lecuona e Bulega in lotta per la pole Altri aggiornamenti Temi più discussi: LIVE Superbike, GP Olanda 2026 in DIRETTA: Bulega a caccia di nuovi record ad Assen; Superbike oggi in tv, GP Olanda 2026: orari Superpole e gara-1, programma, streaming; Superbike, GP Olanda 2026: programma, orari, tv, streaming; Superbike oggi, GP Olanda 2026: orari prove libere, tv, programma, streaming. LIVE Superbike, GP Olanda 2026 in DIRETTA: Bulega in testa, segue LecuonaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -15 In questo momento si divide il gruppo di testa: Bulega, Lecuona e Lowes per il gradino più alto del podio. oasport.it Superbike oggi in tv, GP Olanda 2026: orari Superpole e gara-1, programma, streamingDopo il venerdì dedicato alle prove libere si comincia a fare sul serio ad Assen nella giornata di sabato 18 aprile con la Superpole e gara-1 del Gran ... oasport.it SUPERBIKE - STRAORDINARIO NICOLÒ BULEGA, ANCORA IN POLE AD ASSEN. PRIMA FILA TUTTA DUCATI Nonostante una caduta a fine sessione, Nicolò Bulega ha ottenuto la terza pole position dell'anno, davanti a Sam Lowes e a Iker Lecuona. Q facebook LIVE Superbike, GP Olanda 2026 in DIRETTA: si parte con la superpole. Bulega vuole iniziare a dettare legge ad Assen - x.com