LIVE Superbike GP Ungheria 2026 in DIRETTA | parte la Superpole! Sarà sfida tra Bulega e Lecuona

È iniziata la sessione di Superpole del GP Ungheria 2026 di Superbike, con i piloti che si preparano a scendere in pista. Dopo un primo giro di ambientamento, tra circa due minuti saranno comunicati i primi tempi ufficiali. La competizione si concentra sulle prove di qualificazione, con attenzione particolare alle performance di due piloti che si sfidano per la prima posizione. Gli appassionati possono seguire gli aggiornamenti in tempo reale attraverso la diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -12 minuti: a breve arriveranno i primi tempi. -14 minuti: primo giro per prendere confidenza. -15 minuti: i piloti entrano in pista. SEMAFORO VERDE, COMINCIA LA SUPERPOLE DEL GP DI UNGHERIA 11.12 Fino a questo momento Bulega ha collezionato solo pole position, sarà così anche in Ungheria? 11.10 Cinque minuti all’inizio della Superpole! Tempo sereno sopra il Balatòn Park 11.05 Questa la classifica piloti aggiornata NICOLO BULEGA 186. IKER LECUONA 117. SAM LOWES 82. MIGUEL OLIVEIRA 69. ALEX LOWES 69. AXEL BASSANI 67. ALVARO BAUTISTA 59. LORENZO BALDASSARRI 58. YARI MONTELLA 48. ANDREA LOCATELLI 44. DANILO PETRUCCI 41.🔗 Leggi su Oasport.it

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