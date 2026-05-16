LIVE Superbike GP Cechia 2026 in DIRETTA | Bulega per proseguire la striscia

Benvenuti alla cronaca in tempo reale del Gran Premio della Repubblica Ceca 2026 di Superbike. Oggi si svolge una delle tappe più attese della stagione, con diversi piloti impegnati a migliorare le loro prestazioni e a mantenere o recuperare posizioni in classifica. La giornata si apre con le sessioni di prove libere e si conclude con le gare ufficiali, mentre i piloti sono pronti a scendere in pista per conquistare punti preziosi.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della Superbike, GP Cechia 2026, Bulega alla ricerca del nuovo weekend perfetto. C’è il nome di Garrett Gerloff sull’ultimo turno di prove di ieri della Superbike in scena al Gran Premio Cechia al circuito di Most. Il pilota della Kawasaki portato in testa con con il tempo di 1’30?791 e 66 millesimi di margine sull’azzurro primo della classifica iridata, Nicolò Bulega, costretto a fermarsi anzitempo le seconde prove per via di una caduta in Curva 1. Spazio nella top 3 anche per Sam Lowes, che ha finito il turno a 142 millesimi dal primo, ossia di Gerloff, trascinandosi dietro le spalle Iker Lecuona con la seconda Ducati del team Aruba in classifica. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Superbike, GP Cechia 2026 in DIRETTA: Bulega per proseguire la striscia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Jadwal Wsbk 2026~Jadwal World super Bike Hungaria 2026 Seri 4~Klasemen Wsbk 2026 Terbaru~Live Vidio Sullo stesso argomento LIVE Superbike, GP Ungheria 2026 in DIRETTA: Bulega per proseguire la striscia da recordCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della Superbike, GP Ungheria 2026,... LIVE Superbike, GP Ungheria 2026 in DIRETTA: Bulega per proseguire la cavalcataCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Amici di OA Sport Buongiorno e Benvenuti alla DIRETTA LIVE dedicata alla Superpole ed alla gara-1 valida... LIVE Superbike, GP Cechia 2026 in DIRETTA: proseguirà l’egemonia di Bulega?CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della Superbike, GP Cechia 2026, Bulega alla ... oasport.it Superbike oggi in tv, GP Cechia 2026: orari Superpole e gara-1, programma, streamingDopo un venerdì dedicato esclusivamente alle prove libere, quest'oggi comincia ad entrare nel vivo il weekend di Most con la Superpole e gara-1 del Gran ... oasport.it