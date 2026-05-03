LIVE Superbike GP Ungheria 2026 in DIRETTA | Bulega per proseguire la striscia da record

Benvenuti alla cronaca in tempo reale del Gran Premio di Superbike in Ungheria, valido per la stagione 2026. La gara si svolge sul circuito di Budapest, dove i piloti si preparano a scendere in pista per le prime sessioni di prove e qualifiche. Tra i protagonisti ci sono i piloti italiani e internazionali che si contendono la leadership del campionato, con particolare attenzione a un pilota italiano impegnato a mantenere una serie di risultati positivi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della Superbike, GP Ungheria 2026, Bulega alla ricerca di nuovi record. Bulega non manca l’incontro con la storia in Gara 1 al fantastico circuito del Balaton Park e riscrive il record di successi consecutivi trovando il suo 14esimo successo di fila, il decimo in questa annata. Il pilota italiano è riuscito a precedere per tre secondi il suo compagno di team, lo spagnolo Iker Lecuona, risalito dall’ottava posizione in griglia. Dopo un non perfetto Round ad Assen, l’ex MotoGP Miguel Oliveira ha portato nuovamente sul podio la BMW, finendo la gara in terza posizione, davanti alle Ducati dell’azzurro Yari Montella e dell’ex campione del mondo Alvaro Bautista.🔗 Leggi su Oasport.it

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