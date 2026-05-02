LIVE Superbike GP Ungheria 2026 in DIRETTA | Bulega per proseguire la cavalcata

Oggi si svolge il quarto appuntamento del Mondiale 2026 di Superbike, con il Gran Premio d'Ungheria che si corre sul circuito di Balatòn. La giornata prevede le sessioni di Superpole e la prima gara, con la partecipazione dei piloti qualificati per questa tappa. I tifosi seguono in diretta gli sviluppi delle qualifiche e della corsa, con aggiornamenti su tempi, piazzamenti e eventuali incidenti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Amici di OA Sport Buongiorno e Benvenuti alla DIRETTA LIVE dedicata alla Superpole ed alla gara-1 valida per il GP di Ungheria, quarto atto del Mondiale 2026 di Superbike in scena presso il tracciato di Balatòn. Potrebbe essere una giornata dai contorni storici, ma tutto dovrà passare tra le mani, o meglio dire tra le ruote di Nicolò Bulega. Sì perché in caso di vittoria nella prima gara di questo weekend, il ducatista leader della classifica piloti potrebbe incasellare il quattordicesimo successo consecutivo, superando il rivale di sempre Toprak Razgatlioglu che, invece, si era fermato a tredici. I presupposti sono buoni, per non dire ottimi, ma niente può essere dato per scontato.🔗 Leggi su Oasport.it

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