LIVE Superbike GP Cechia 2026 in DIRETTA | Bulega firma la pole a Most secondo Yari Montella

Alle 14.00 si svolgerà la prima gara del Gran Premio della Repubblica Ceca 2026 di Superbike, con la sessione di qualifiche che si è conclusa recentemente. In questa fase, il pilota ha conquistato la pole position a Most, mentre un altro si è classificato secondo. I risultati delle qualifiche sono stati aggiornati in tempo reale e sono disponibili per chi desidera seguire l’andamento della competizione. La gara si svolgerà nel circuito di Most, in Repubblica Ceca.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Non ci resta che darvi appuntamento alle 14.00 per la gara-1 del Gran Premio della Repubblica Ceca 2026. Un saluto sportivo. Questa la classifica finale della Superpole: 1 Nicolo Bulega 11 Ducati Panigale V4R 1’29.616 — 7 298 2 Yari Montella 5 Ducati Panigale V4R 1’29.896 +0.280 7 296 3 Iker Lecuona 7 Ducati Panigale V4R 1’30.111 +0.495 8 300 4 Sam Lowes 14 Ducati Panigale V4R 1’30.339 +0.723 7 294 5 Alberto Surra 67 Ducati Panigale V4R 1’30.388 +0.772 7 296 6 Garrett Gerloff 31 Kawasaki ZX-10RR 1’30.417 +0.801 8 297 7 Axel Bassani 47 bimota KB998 Rimini 1’30.467 +0.851 7 294 8 Lorenzo Baldassarri 34 Ducati Panigale V4R 1’30. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Superbike, GP Cechia 2026 in DIRETTA: Bulega firma la pole a Most, secondo Yari Montella ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Jadwal Wsbk 2026~Jadwal World super Bike Hungaria 2026 Seri 4~Klasemen Wsbk 2026 Terbaru~Live Vidio Sullo stesso argomento LIVE Superbike, GP Cechia 2026 in DIRETTA: Bulega per proseguire la strisciaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della Superbike, GP Cechia 2026, Bulega... LIVE Superbike, GP Cechia 2026 in DIRETTA: proseguirà l’egemonia di Bulega?CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della Superbike, GP Cechia 2026, Bulega... LIVE Superbike, GP Cechia 2026 in DIRETTA: tra poco la Superpole di MostCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della Superbike, GP Cechia 2026, Bulega alla ... oasport.it Superbike, Bulega detta subito legge nelle FP1 a Most. Bene MontellaNon cambia il copione nella Superbike. Nicolò Bulega parte con il piede giusto anche in quel di Most, località che sta ospitando questo fine settimana il ... oasport.it