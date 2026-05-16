LIVE Perugia-PGE Projekt Varsavia 2-0 Champions League volley 2026 in DIRETTA | la Sir cerca l’allungo decisivo
Nella partita valida per la Champions League di volley 2026, la squadra di casa ha preso il comando contro la formazione di Varsavia, portandosi sul 2-0 nel punteggio. Durante il primo set è stato segnato un ace da parte di un giocatore di casa, mentre la squadra ospite ha ridotto le distanze con un attacco di Tillie che ha superato il muro avversario. Nel corso del secondo set, il punteggio segna 17-14, con il time out chiamato dalla squadra di casa.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Time out Perugia 17-14 Ace di Kochanowski. Varsavia si avvicina 17-13 Attacco a due mani di Tillie con il pallone che si infila nel muro di Loser. 17-12 Pipe di Semeniuk 16-12 Diagonale di Tillie da posto 4 al termine di un’azione lunga 16-11 C’è il tocco a muro! Gomulka ha piegato il mignolo sinistro della mano di Plotnytskyi Challenge chiamato da Varsavia per un tocco a muro 17-10 L’attacco in parallela di Gomulka da posto 2 termina lunga senza trovare le mani del muro Time out Varsavia 16-10 Giannelli spinge con il servizio e provoca una ricezione slash su cui chiude Loser 15-10 Pizzica la riga la parallela di Plotnytskyi 14-10 Diagonale di Koppers da posto 4. 🔗 Leggi su Oasport.it
Highlights | TRENTINO Itas vs. PGE Projekt WARSZAWA | CEV Champions League Volley 2026
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