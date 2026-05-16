LIVE Perugia-PGE Projekt Varsavia 2-0 Champions League volley 2026 in DIRETTA | la Sir cerca l’allungo decisivo

Nella partita valida per la Champions League di volley 2026, la squadra di casa ha preso il comando contro la formazione di Varsavia, portandosi sul 2-0 nel punteggio. Durante il primo set è stato segnato un ace da parte di un giocatore di casa, mentre la squadra ospite ha ridotto le distanze con un attacco di Tillie che ha superato il muro avversario. Nel corso del secondo set, il punteggio segna 17-14, con il time out chiamato dalla squadra di casa.

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