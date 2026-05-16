LIVE Perugia-PGE Projekt Varsavia 2-0 Champions League volley 2026 in DIRETTA | 25-20 2° set in controllo per la Sir

Da oasport.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La partita tra Perugia e PGE Projekt Varsavia nella Champions League di volley 2026 si sta svolgendo con la squadra di casa avanti di due set, dopo aver vinto il primo 25-20. Nel secondo set, la squadra italiana si trova in vantaggio 5-3, grazie a una battuta di Koppers, che ha avuto un avvio difficile nel parziale. Seguiremo gli aggiornamenti in tempo reale, con la partita ancora in corso e il punteggio che si mantiene in equilibrio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-3 In rete la battuta di Koppers, che ha iniziato malissimo questo parziale. 4-3 Errore al servizio di Giannelli 4-2 Diagonale vincente di Ben Tara che è tornato in campo all’inizio di questo set. L’opposto di Perugia ha fatto attenzione nel riappoggiare il piede destro. 3-2 Diagonale di Gomulka dalla seconda linea. 3-1 Pipe vincente di Kamil Semeniuk, lasciato senza muro da Giannelli 2-1 Primo tempo di Yurii Semeniuk che ha preso il posto in campo di Klos 2-0 L’attacco di Koppers termina lungo senza trovare le mani del muro 1-0 Muuuurooooooo Giannelliii!! Il capitano azzurro ha sbarrato la strada a Koppers, entrato in campo al posto di Firszt da metà del secondo set Ben Tara torna in campo al posto di Cvanciger. 🔗 Leggi su Oasport.it

live perugia pge projekt varsavia 2 0 champions league volley 2026 in diretta 25 20 2176 set in controllo per la sir
© Oasport.it - LIVE Perugia-PGE Projekt Varsavia 2-0, Champions League volley 2026 in DIRETTA: 25-20, 2° set in controllo per la Sir
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Highlights | TRENTINO Itas vs. PGE Projekt WARSZAWA | CEV Champions League Volley 2026

Video Highlights | TRENTINO Itas vs. PGE Projekt WARSZAWA | CEV Champions League Volley 2026

Sullo stesso argomento

LIVE Perugia-PGE Projekt Varsavia 1-0, Champions League volley 2026 in DIRETTA: 25-19, la Sir domina il 1° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-19 Lunghissimo check che però conferma il punto a Perugia.

LIVE Perugia-PGE Projekt Varsavia 1-0, Champions League volley 2026 in DIRETTA: la Sir prova ad allungare nel 2° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-10 AAAAAAACEEEEEEE LOSEEEER 14-10 Primo tempo di Loser.

projekt varsavia live perugia pge projektLIVE Perugia-PGE Projekt Varsavia 2-0, Champions League volley 2026 in DIRETTA: 25-20, 2° set in controllo per la SirCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.52 Nei play-off della PlusLiga è arrivata la rivincita del Lublin, che ha vinto 2-0 la semifinale scudetto ... oasport.it

projekt varsavia live perugia pge projektPerugia-PGE Projekt Varsavia oggi in tv, Champions League volley 2026: orario, programma, streamingOggi sabato 16 maggio (ore 17.00) si gioca Perugia-PGE Projekt Varsavia, semifinale della Champions League 2026 di volley maschile. I Blocks Devils ... oasport.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web