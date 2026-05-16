LIVE Perugia-PGE Projekt Varsavia 2-0 Champions League volley 2026 in DIRETTA | 25-20 2° set in controllo per la Sir
La partita tra Perugia e PGE Projekt Varsavia nella Champions League di volley 2026 si sta svolgendo con la squadra di casa avanti di due set, dopo aver vinto il primo 25-20. Nel secondo set, la squadra italiana si trova in vantaggio 5-3, grazie a una battuta di Koppers, che ha avuto un avvio difficile nel parziale. Seguiremo gli aggiornamenti in tempo reale, con la partita ancora in corso e il punteggio che si mantiene in equilibrio.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-3 In rete la battuta di Koppers, che ha iniziato malissimo questo parziale. 4-3 Errore al servizio di Giannelli 4-2 Diagonale vincente di Ben Tara che è tornato in campo all’inizio di questo set. L’opposto di Perugia ha fatto attenzione nel riappoggiare il piede destro. 3-2 Diagonale di Gomulka dalla seconda linea. 3-1 Pipe vincente di Kamil Semeniuk, lasciato senza muro da Giannelli 2-1 Primo tempo di Yurii Semeniuk che ha preso il posto in campo di Klos 2-0 L’attacco di Koppers termina lungo senza trovare le mani del muro 1-0 Muuuurooooooo Giannelliii!! Il capitano azzurro ha sbarrato la strada a Koppers, entrato in campo al posto di Firszt da metà del secondo set Ben Tara torna in campo al posto di Cvanciger. 🔗 Leggi su Oasport.it
Highlights | TRENTINO Itas vs. PGE Projekt WARSZAWA | CEV Champions League Volley 2026
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