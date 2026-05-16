LIVE Perugia-PGE Projekt Varsavia 2-0 Champions League volley 2026 in DIRETTA | 25-20 2° set in controllo per la Sir

La partita tra Perugia e PGE Projekt Varsavia nella Champions League di volley 2026 si sta svolgendo con la squadra di casa avanti di due set, dopo aver vinto il primo 25-20. Nel secondo set, la squadra italiana si trova in vantaggio 5-3, grazie a una battuta di Koppers, che ha avuto un avvio difficile nel parziale. Seguiremo gli aggiornamenti in tempo reale, con la partita ancora in corso e il punteggio che si mantiene in equilibrio.

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