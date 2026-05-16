LIVE Perugia-PGE Projekt Varsavia 1-0 Champions League volley 2026 in DIRETTA | 25-19 la Sir domina il 1° set

Nella prima partita della Champions League di volley 2026, la squadra di casa ha vinto il primo set contro la PGE Projekt Varsavia con il punteggio di 25-19. Durante il gioco, si è verificato un lungo controllo arbitrale che ha confermato il punto per la squadra italiana. La partita è in corso e i tifosi possono seguire gli aggiornamenti in tempo reale attraverso la diretta. Al momento, si continua a giocare con entrambe le formazioni impegnate nel tentativo di ottenere il primo successo della stagione.

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