LIVE Perugia-PGE Projekt Varsavia 1-0 Champions League volley 2026 in DIRETTA | 25-19 la Sir domina il 1° set
Nella prima partita della Champions League di volley 2026, la squadra di casa ha vinto il primo set contro la PGE Projekt Varsavia con il punteggio di 25-19. Durante il gioco, si è verificato un lungo controllo arbitrale che ha confermato il punto per la squadra italiana. La partita è in corso e i tifosi possono seguire gli aggiornamenti in tempo reale attraverso la diretta. Al momento, si continua a giocare con entrambe le formazioni impegnate nel tentativo di ottenere il primo successo della stagione.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-19 Lunghissimo check che però conferma il punto a Perugia. La Sir vince il primo set! Challenge chiamato da Varsavia ma non dovrebbe esserci il tocco 25-19 L’attacco di Gomulka termina lungo senza trovare le mani del muro 24-19 MOOOONSTEEER BLOOOCK GIANNELLI!!! Il capitano di Perugia mura ancora Firzst. Dzavoronok entra per la battuta 23-19 Giannelli torna subito da Plotnytskyi che attacca una diagonale strettissima da posto 4. 22-19 Muro di Klos su Plotnytskyi dopo che Semeniuk aveva difeso la diagonale a Gomulka. Rientra Gomulka, uscito in precedenza per il doppio cambio 22-18 MUUUUUROOOOOO GIANNELLIII!!! Il palleggiatore azzurro chiude la strada alla diagonale di Firzst. 🔗 Leggi su Oasport.it
Highlights | TRENTINO Itas vs. PGE Projekt WARSZAWA | CEV Champions League Volley 2026
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