LIVE Perugia-PGE Projekt Varsavia 1-0 Champions League volley 2026 in DIRETTA | la Sir prova ad allungare nel 2° set

Nella partita di volley in corso, la squadra di casa ha ottenuto un punto nel primo set, portandosi avanti 15-10 contro l’avversaria proveniente dalla capitale europea. I giocatori stanno affrontando con intensità il secondo set, con alcune azioni in corso e il punteggio che si mantiene stretto. Tra i protagonisti, Semeniuk ha segnato il primo punto della sua squadra, mentre l’altra formazione cerca di reagire. Le due squadre continuano a scambiarsi battute e punti, in attesa di sviluppi futuri.

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