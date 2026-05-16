LIVE Perugia-PGE Projekt Varsavia 1-0 Champions League volley 2026 in DIRETTA | la Sir prova ad allungare nel 2° set

Da oasport.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella partita di volley in corso, la squadra di casa ha ottenuto un punto nel primo set, portandosi avanti 15-10 contro l’avversaria proveniente dalla capitale europea. I giocatori stanno affrontando con intensità il secondo set, con alcune azioni in corso e il punteggio che si mantiene stretto. Tra i protagonisti, Semeniuk ha segnato il primo punto della sua squadra, mentre l’altra formazione cerca di reagire. Le due squadre continuano a scambiarsi battute e punti, in attesa di sviluppi futuri.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-10 AAAAAAACEEEEEEE LOSEEEER 14-10 Primo tempo di Loser. 13-10 Primo tempo di Yurii Semeniuk, che trova il primo punto della sua partita. Time out Varsavia 13-9 Diagonale stretta di Semeniuk da posto 4. Gomulka aveva salvato il pallone con un pancake dopo che il servizio di Plotnytskyi aveva piegato il nastro 12-9 Errore al servizio di Firszt 11-9 Mani out di Gomulka che va a segno in diagonale da posto 2. 11-8 Muuuuurooooo Loseeeer! 10-8 Mani out di Ben Tara dalla seconda linea. È già il quarto punto in questo set per l’opposto di Perugia. 9-8 Tillie attacca in pipe e trova il mani out. 9-7 Diagonale di Gomulka dalla seconda linea. 🔗 Leggi su Oasport.it

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