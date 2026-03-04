LIVE PGE Projekt Varsavia-Trento 0-1 Champions League volley 2026 in DIRETTA | i polacchi cercano la reazione nel secondo set 4-1
La partita tra PGE Projekt Varsavia e Trento prosegue con il punteggio di 0-1. Nel secondo set, i polacchi tentano di reagire, portandosi sul 4-1. Al momento, nessuno dei giocatori ha effettuato un muro, permettendo a Tillie di schiacciare senza ostacoli. La diretta continua con aggiornamenti in tempo reale.
2-1 Ancora Tillie, con Sbertoli che non riesce a tenere in campo la parallela del francese. 11-25 TRENTO VINCE IL PRIMO SET! Altro ace di Faure, con il francese che chiude un parziale dominato dall’inizio alla fine. 11-19 Sbertoli fa bene a scegliere Lavia che furbamente trova il mani fuori. 7-12 Ace di Sbertoli che sfrutta al meglio la deviazione fortunosa del nastro. 7-11 Attacco di Faure da seconda linea in extrarotazione, il francese ottiene il mani fuori. 7-10 Altra parallela di Weber che sembra essere l’uomo in più per Varsavia. 6-10 Che magia di Sbertoli che trova Ramon, lo spagnolo prende le mani del muro e ottiene il punto. 6-9 Parallela di Weber, Laurenzano ci prova ma Sbertoli non raggiunge il pallone. 🔗 Leggi su Oasport.it
