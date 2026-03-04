LIVE PGE Projekt Varsavia-Trento 1-1 Champions League volley 2026 in DIRETTA | i polacchi reagiscono e vincono 25-17 il secondo set

Nella partita di Champions League volley tra PGE Projekt Varsavia e Trento, il punteggio al momento è di 1-1, con i polacchi che hanno vinto il secondo set 25-17. Durante il match, Torwie ha messo a segno un altro muro, questa volta su Tillie, che aveva una palla difficile da controllare. La partita è in corso e gli aggiornamenti sono disponibili in diretta.

4-10 Ace di Ramon! Ottavo ace di Trento che deve farsi perdonare i quasi 10 errori nel secondo set. 4-9 Pipe perfetta di Ramon con Sbertoli che finta benissimo il primo tempo di Flavio. 1-4 Altro muro di Torwie, questa volta su Tillie che aveva una palla non facile da gestire. 25-17 VARSAVIA VINCE IL SECONDO SET! Il vincente di Klos chiude il secondo parziale. 24-17 Pipe perfetta di Tillie, davvero un ottimo secondo set per il francese. 17-12 Il numero 33 sbaglia al servizio, ottavo errore nel set per Trento. 13-8 Parallela di Faure dopo la magia di Sbertoli, l'ennesima del suo match. 2-1 Ancora Tillie, con Sbertoli che non riesce a tenere in campo la parallela del francese.