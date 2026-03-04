LIVE PGE Projekt Varsavia-Trento 1-2 Champions League volley 2026 in DIRETTA | gli italiani soffrono ma vincono 25-27 il terzo set!

Durante la partita tra PGE Projekt Varsavia e Trento, gli italiani hanno conquistato il terzo set con un punteggio di 25-27. L’azione decisiva ha visto un mani fuori di Lavia, che ha permesso a Trento di mettere a segno il punto del vantaggio. In precedenza, Bednorz aveva commesso un’invasione a rete, regalando a Trento il terzo set point. In quel momento, il punteggio era di 25-25, dopo un errore difensivo nel campo di Varsavia.

1-0 Il primo punto del quarto, e speriamo ultimo set, è di Tillie che piazza la diagonale. 25-27 TRENTO VINCE IL TERZO SET! MANI FUORI DI LAVIAAAA! L'azzurro trova il punto del parziale e Trento torna avanti! 25-26 INVASIONE A RETE DI BEDNORZ! Il polacco regala il terzo set point a Trento! 25-25 Incomprensione difensiva nel campo di Trento. Ramon non riesce ad intervenire dopo il tocco al muro di Flavio sull'attacco di Bednorz. 24-25 Lunghissima la battuta di Tillie! Ramon va al servizio per il set point. 24-24 Weber prende in pieno Laurenzano con la parallela e annulla il set point. 23-24 ESCE L'ATTACCO DI WEBER! Il tedesco mira alle mani alte del muro ma non le trova! Set point di Trento! 22-22 Cosa ha fatto Tillie! Miracolo difensivo di Wojtaszek su Faure, con il francese che si gira all'ultimo e piazza la parallela.