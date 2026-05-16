LIVE MotoGP GP Catalogna 2026 in DIRETTA | tanti avversari per Bezzecchi e Martin si parte alle 10.10

Alle 10.10 inizia la seconda giornata del Gran Premio della Catalogna, sesto appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. La sessione è dedicata alle prove ufficiali, con numerosi piloti pronti a sfidarsi sul circuito. Tra i favoriti ci sono Bezzecchi e Martin, che affronteranno gli avversari in vista delle qualifiche e della gara. Gli appassionati possono seguire gli aggiornamenti in tempo reale attraverso la nostra diretta testuale, per non perdere nessuna novità sulla giornata di prove.

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