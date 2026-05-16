LIVE MotoGP GP Catalogna 2026 in DIRETTA | tanti avversari per Bezzecchi e Martin si parte alle 10.10
Alle 10.10 inizia la seconda giornata del Gran Premio della Catalogna, sesto appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. La sessione è dedicata alle prove ufficiali, con numerosi piloti pronti a sfidarsi sul circuito. Tra i favoriti ci sono Bezzecchi e Martin, che affronteranno gli avversari in vista delle qualifiche e della gara. Gli appassionati possono seguire gli aggiornamenti in tempo reale attraverso la nostra diretta testuale, per non perdere nessuna novità sulla giornata di prove.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda giornata del Gran Premio della Catalogna, sesto appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Si entra nel vivo al Circuit de Barcelona-Catalunya con le qualifiche e la sprint race. Si riaccende il duello in casa Aprilia tra Marco Bezzecchi e Jorge Martin. L’italiano arriva a questo week-end da leader del Mondiale con 128 punti, uno in più dello spagnolo. L’iberico ha dato una dimostrazione di forza nel GP di Le Mans vincendo sia la Sprint Race che la gara. Il week-end catalano non è iniziato nel migliore dei modi per Martin, che è caduto due volte nelle pre-qualifiche non riuscendo a centrare l’accesso diretto nel Q2. 🔗 Leggi su Oasport.it
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