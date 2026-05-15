LIVE MotoGP GP Catalogna 2026 in DIRETTA | Bezzecchi contro Martin Bagnaia vuole inserirsi FP1 alle 10.45
Alle 10.45 di questa mattina si tiene la prima sessione di prove libere del GP Catalogna 2026 di MotoGP. Tra i piloti in pista ci sono Bezzecchi e Martin, mentre Bagnaia cerca di inserirsi tra i primi. La giornata si preannuncia ricca di sfide e confronti tra le varie scuderie. Alle 10.36 si è aperta la diretta live, che seguirà passo passo l’andamento delle prove e le eventuali novità in pista. Si attende anche un riscontro sulla performance di Aprilia rispetto al weekend precedente.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.36 Sarà interessante capire se Aprilia inizierà il proprio week end come lo aveva concluso in Francia. Ducati si affiderà a Bagnaia, ma vedremo se anche Di Giannantonio e Alex Marquez coi team clienti riusciranno a inserirsi. 10.33 “ Di Le Mans prendo tutto il positivo possibile: siamo stati veloci da subito, sempre a contatto con i più forti con anche la pole. In gara poi, per quanto possibile, abbiamo tenuto il passo dei migliori, nelle posizioni del podio. Ripartiamo da qui, continuiamo a lavorare nel fine-settimana e sfruttiamo al meglio il test del lunedì “, ha concluso Pecco. 10.30 “ Per come è finito il weekend in Francia, sono contento di tornare subito in pista. 🔗 Leggi su Oasport.it
La stagione di Pecco Bagnaia è Marco Bezzecchi raccontata da Valentino Rossi al Gala della MotoGP!
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