LIVE MotoGP GP Catalogna 2026 in DIRETTA | Bezzecchi contro Martin Bagnaia vuole inserirsi FP1 alle 10.45

Alle 10.45 di questa mattina si tiene la prima sessione di prove libere del GP Catalogna 2026 di MotoGP. Tra i piloti in pista ci sono Bezzecchi e Martin, mentre Bagnaia cerca di inserirsi tra i primi. La giornata si preannuncia ricca di sfide e confronti tra le varie scuderie. Alle 10.36 si è aperta la diretta live, che seguirà passo passo l’andamento delle prove e le eventuali novità in pista. Si attende anche un riscontro sulla performance di Aprilia rispetto al weekend precedente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui