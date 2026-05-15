LIVE MotoGP GP Catalogna 2026 in DIRETTA | Bezzecchi contro Martin Bagnaia vuole inserirsi FP1 alle 10.45

Da oasport.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 10.45 di questa mattina si tiene la prima sessione di prove libere del GP Catalogna 2026 di MotoGP. Tra i piloti in pista ci sono Bezzecchi e Martin, mentre Bagnaia cerca di inserirsi tra i primi. La giornata si preannuncia ricca di sfide e confronti tra le varie scuderie. Alle 10.36 si è aperta la diretta live, che seguirà passo passo l’andamento delle prove e le eventuali novità in pista. Si attende anche un riscontro sulla performance di Aprilia rispetto al weekend precedente.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.36 Sarà interessante capire se Aprilia inizierà il proprio week end come lo aveva concluso in Francia. Ducati si affiderà a Bagnaia, ma vedremo se anche Di Giannantonio e Alex Marquez coi team clienti riusciranno a inserirsi. 10.33 “ Di Le Mans prendo tutto il positivo possibile: siamo stati veloci da subito, sempre a contatto con i più forti con anche la pole. In gara poi, per quanto possibile, abbiamo tenuto il passo dei migliori, nelle posizioni del podio. Ripartiamo da qui, continuiamo a lavorare nel fine-settimana e sfruttiamo al meglio il test del lunedì “, ha concluso Pecco. 10.30 “ Per come è finito il weekend in Francia, sono contento di tornare subito in pista. 🔗 Leggi su Oasport.it

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