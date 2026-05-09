Oggi si svolge la seconda giornata del week end del GP di Francia, quinto appuntamento del campionato mondiale di MotoGP 2026. La sessione inizia alle 10.10 e vede in pista i piloti per le qualifiche e le prove ufficiali. Tra gli atleti in evidenza c’è un pilota che cerca di consolidare la propria posizione in vista delle gare, mentre gli appassionati seguono con attenzione gli aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata del week end del GP di Francia, quinto appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Sullo storico tracciato di Le Mans, il Circus delle due ruote torna a girare e sarà una grande sfida per i centauri, dovendo trovare in breve tempo l’assetto giusto per massimizzare la propria prestazione nelle qualifiche nella Sprint Race. Si è tornati a competere dopo quanto è accaduto a Jerez de la Frontera. L’attuale classifica mondiale sorride all’Aprilia, con Marco Bezzecchi e Jorge Martin a comandare le fila. Sarà interessante capire se questa tendenza si replicherà anche sul tortuoso tracciato iberico, dove conta tantissimo avere tanta velocità in percorrenza di curva.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Francia 2026 in DIRETTA: Bezzecchi cerca la solidità al sabato. Si parte alle 10.10

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