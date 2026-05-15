LIVE MotoGP GP Catalogna 2026 in DIRETTA | alle 15.00 le pre-qualifiche primo confronto diretto tra Bezzecchi e Martin

Alle 15.00 di oggi si svolgono le pre-qualifiche per il Gran Premio di Catalogna 2026, sesta tappa del campionato mondiale MotoGP. Questa sessione offrirà il primo confronto diretto tra i piloti Bezzecchi e Martin. La giornata inizia alle 14.30 con gli aggiornamenti in diretta, mentre gli spettatori seguono con attenzione l’andamento delle prove. L’evento si svolge sulla pista catalana, con vari piloti che cercano di ottenere la miglior posizione in vista delle qualifiche ufficiali.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.30 Buon pomeriggio amici di OA Sport e ben ritrovati per le pre-qualifiche del GP di Catalogna 2026, sesta tappa stagionale del Mondiale MotoGP. 11.38 E’ tutto per questa DIRETTA LIVE, appuntamento alle 15:00 per le pre-qualifiche. Un saluto dalla redazione di OA Sport. 11.37 Una parentesi la merita Martin, per la sua caduta in curva-12, che l’ha costretto a chiudere anzitempo il suo turno. Il pilota dell’Aprilia ha perso l’anteriore nella percorrenza della curva citata, andando contro le barriere con la moto e impattando probabilmente anche con la moto di Noale. Nulla di grave per lui, al di là di un dolore al braccio sinistro, ma non dovrebbe esserci nulla di rotto. 🔗 Leggi su Oasport.it

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