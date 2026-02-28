Alle 9:00 italiane si svolge la Sprint Race del GP Thailandia 2026 di MotoGP, con Bezzecchi che parte dalla pole position. La redazione di OA Sport segue in diretta la gara, mentre alle 5:38 del mattino è stata pubblicata la griglia di partenza. I piloti sono pronti ad affrontare la competizione sulla pista asiatica.

05.38 Appuntamento alle 09:00 italiane per la Sprint Race, un saluto dalla redazione di OA Sport. 05.36 Francesco Bagnaia delude le attese e non è riuscito a superare il taglio della Q1 e scatterà dalla tredicesima casella. Un week end in salita per Pecco, che ha confermato le difficoltà della prima giornata. 05.34 Marco Bezzecchi quindi in pole-position per la prima volta nella gara d’apertura. Il romagnolo ha preceduto di 0"035 lo spagnolo Marc Marquez (Ducati) e di 0"224 l’Aprilia Trackhouse dell’iberico Raul Fernandez. Bene Fabio Di Giannantonio che con la Ducati VR46 ha preceduto in quarta piazza Pedro Acosta (KTM). Si prospetta quindi una Sprint Race combattuta. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Thailandia 2026 in DIRETTA: alle 9.00 la Sprint, Bezzecchi parte dalla pole

Leggi anche: LIVE MotoGP, GP Thailandia 2026 in DIRETTA: Bezzecchi in pole, Bagnaia fuori in Q1. La griglia di partenza, Sprint alle 9.00

Leggi anche: LIVE MotoGP, GP Thailandia 2026 in DIRETTA: Bezzecchi è in pole con caduta davanti a Marc Marquez, Bagnaia in quinta fila. Sprint Race dalle 09.00

Una selezione di notizie su MotoGP.

Temi più discussi: MotoGP GP Thailandia, dove vedere la gara di Buriram: gli orari tv di Sky e TV8, in streaming su NOW; DIRETTA MotoGP, GP Thailandia 2026: Live Qualifiche - CRONACA; LIVE MotoGP, GP Thailandia 2026 in DIRETTA: Bezzecchi domina le pre-qualifiche, Bagnaia fuori dalla top10; Moto GP 2026, orari tv italiani del Gran Premio della Thailandia: dove vedere qualifiche, sprint e gare.

LIVE MotoGP, GP Thailandia 2026 in DIRETTA: alle 9.00 la Sprint, Bezzecchi parte dalla poleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA GRIGLIA DI PARTENZA 05.38 Appuntamento alle 09:00 italiane per la Sprint Race, un saluto dalla redazione di ... oasport.it

LIVE Moto GP, la gara sprint al GP Thailandia in diretta: orari e dove vederla su TV8 e Sky, si apre il nuovo mondialeDopo le qualifiche del GP Thailandia di MotoGP 2026 è in programma la gara sprint alle 9:00 diretta sul circuito di Buriram ... fanpage.it

MOTOGP - BEZZECCHI CONQUISTA LA POLE A BURIRAM CON L'APRILIA Marco Bezzecchi si conferma il pilota da battere a Buriram: è sua la prima pole position dell'anno, ottenuta davanti a Marc Marquez e a Raul Fernandez. Pecco Bagnaia anco - facebook.com facebook

Bezzecchi conquista la prima pole position dell'anno con brivido finale RISULTATI tinyurl.com/ThaiGPQuali #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #ThaiGP x.com