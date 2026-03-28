LIVE MotoGP GP USA 2026 in DIRETTA | Aldeguer e Mir in Q2 ci si gioca la pole-position

Nella sessione di qualifiche del GP degli Stati Uniti 2026, Aldeguer e Mir sono riusciti ad accedere alla seconda manche. La lotta per la pole-position si concentra anche su Marc Marquez, che ha mostrato un buon feeling con questa pista. I piloti sono pronti a sfidarsi nelle fasi decisive delle qualifiche, con l’obiettivo di ottenere la miglior posizione in griglia.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.10 Ci si prepara alla lotta per la pole-position. Marc Marquez, per il feeling con questa pista, potrebbe fare la differenza. Vedremo se Bagnaia, Martin e Bezzecchi riusciranno a contrastarlo, senza sottovalutare Di Giannantonio e Acosta. 17.07 Di seguito l’ordine dei tempi della Q1: 1 Fermin Aldeguer Ducati BK8 Gresini Racing MotoGP 2:00.977 — 2 Joan Mir Honda Honda HRC Castrol 2:01.210 +0.233 3 Raul Fernandez Aprilia Trackhouse MotoGP Team 2:01.228 +0.251 4 Diogo Moreira Honda Pro Honda LCR 2:01.306 +0.329 5 Johann Zarco Honda Castrol Honda LCR 2:01.445 +0.468 6 Fabio Quartararo Yamaha Monster Energy Yamaha MotoGP Team 2:01. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE MotoGP, GP USA 2026 in DIRETTA: Aldeguer e Mir in Q2, ci si gioca la pole-position Articoli correlati Leggi anche: LIVE MotoGP, GP Brasile 2026 in DIRETTA: Bezzecchi e Di Giannantonio in Q2, ora la sfida per la pole Leggi anche: LIVE MotoGP, GP USA 2026 in DIRETTA: Marc Marquez svetta nelle pre-qualifiche, bene Di Giannantonio e Bezzecchi. Bagnaia in Q2 Approfondimenti e contenuti su LIVE MotoGP GP USA 2026 in DIRETTA... Temi più discussi: MotoGp, orari Gp Usa: Bezzecchi vuole il tris, ma Marquez cerca immediato riscatto; MotoGP, GP USA 2026: orari tv italiani su TV8 e Sky e dove vedere qualifiche, sprint e gare a Austin; LIVE MotoGP, GP USA 2026 in DIRETTA: Bezzecchi sfida Marquez tra qualifiche e Sprint; MotoGP GP Stati Uniti, dove vedere la gara di Austin: gli orari tv di Sky e TV8, in streaming su Now. LIVE MotoGP, GP USA 2026 in DIRETTA: Aldeguer e Mir in Q2, ci si gioca la pole-positionCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.01 Si torna in pista per l'ultimo run di questa Q1, per dare la caccia ai primi due posti. 16.59 Al momento, ... oasport.it LIVE MotoGP USA, qualifiche e pole in diretta: Martin il più veloce nelle FP2, la gara sprint alle 20:55In diretta dal circuito di Austin il MotoGP USA 2026 con le qualifiche per la pole e la gara sprint, in programma alle 20:55 ... fanpage.it #MotoGP | Quartararo: "Qualunque sia la gomma o la pista, la sensazione è la stessa" x.com APRILIA SVELA LA X 250th DERIVATA DALLA MOTOGP Nella giornata di ieri, Aprilia ha tolto i veli all'esclusivissima X 250th, sesta generazione del brand "X" che rappresenta l'apice della tecnologia della Casa di Noale su moto di serie. Anche se forse - facebook.com facebook