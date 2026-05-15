LIVE MotoGP GP Catalogna 2026 in DIRETTA | Martin comincia forte nella FP1 Bezzecchi in scia e Bagnaia all’inseguimento

Da oasport.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la prima sessione di prove libere del GP Catalogna 2026 di MotoGP, il pilota ha ottenuto il miglior tempo con un crono di 1’40”299, mantenendo un vantaggio di 0,044 secondi su un avversario. Bezzecchi si è posizionato subito dietro, mentre Bagnaia ha seguito a breve distanza, entrambi pronti a spingere per migliorare le loro prestazioni nelle prossime sessioni. La pista ha mostrato un buon passo di tutti i piloti coinvolti, con le qualifiche che si avvicinano.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.58 Prosegue con un ottimo passo Martin che rafforza il suo primato in 1’40?299 a precedere di 0?044 Di Giannantonio. Bezzecchi è quarto a 0?123, mentre Bagnaia è tornato ai box ed è 16° a 0?591. 10.57 Migliora Bagnaia, ma è 15° Pecco a 0?559 dalla vetta. 10.56 Martin suona la campana e si porta davanti a tutti in 1’40?331 a precedere di 12 millesimi Di Giannantonio e di 57 Acosta. Bezzecchi, tornato ai box, è quarto a 0?091. 10.54 Tutti i piloti stanno girando con una combinazione softmedium, mentre Bastianini si porta in terza posizione con la KTM 0?048. Distacchi molto risicati in top-10, se si pensa che ora Martin è sesto a 92 millesimi dalla vetta. 🔗 Leggi su Oasport.it

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