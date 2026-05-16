Nella partita dei Mondiali di hockey su ghiaccio del 2026, l’Italia ha affrontato il Canada in diretta streaming. I nordamericani hanno segnato due gol, mantenendo il punteggio favorevole durante l’incontro. Durante il primo tempo, il portiere italiano ha effettuato una buona parata su un tiro dalla distanza, bloccando il disco. La partita prosegue con il risultato di 0-2 a favore del team canadese.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 06:14 Buona parata di Fadani su un tiro dalla distanza: disco bloccato. Si riparte da un ingaggio. 08:00 Ruotano le linee di Italia e Canada, cambia poco la sostanza in questo momento. 09:52 Raddoppio del Canada: tap-in di Minten che vale il punto dello 0-2. Accelerazione clamorosa dei vicecampioni olimpici in carica, che mettono in chiaro le cose. 10:39 Canada in vantaggio con Holloway, bravo il nordamericano a farsi trovare pronto con un inserimento preciso che gli consente di controllare il disco e di battere Fadani: Italia-Canada 0-1. 12:20 Purdeller si ritaglia lo spazio con una bella iniziativa che lo porta al tiro: ora l’Italia fa quasi partita pari con il Canada. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Canada 0-2, Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA: gol in serie per i nordamericani che mettono in chiaro le cose

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